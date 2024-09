Após suspensão, tenista brasileiro nega ter se dopado: ‘Punição injusta’

Nicolas Zanellato é um jovem tenista brasileiro (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 12/09/2024 - 15:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Nicolas Zanellato, tenista brasileiro de 22 anos, se explicou após o doping positivo para a substância boldenona, um esteróide anabolizante. A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), órgão de controle antidoping, confirmou a punição e suspensão provisória do atleta nesta quinta-feira (12). No entanto, ele se considera injustiçado pela entidadade. Veja o posicionamento na íntegra abaixo.

"Hoje é um dia muito difícil para mim. Recebi uma punição que considero injusta e motivada por razões que fogem ao meu controle.

No dia 12 de agosto de 2024, fui notificado pela ITIA que havia testado positivo para a substância boldenona, um esteroide de uso veterinário. Esse esteroide é utilizado de forma ampla e legal nas criações de gado da Colômbia, país onde eu estava competindo quando tive a minha amostra coletada em junho deste ano.

Com muita surpresa e indignação, tenho desde então me defendido e demonstrado para a ITIA todas as provas que possuo e que tenho conseguido obter para comprovar que meu teste positivo se deu em função do consumo em minhas refeições de carne bovina contaminada com boldenona durante a semana em que competi na Colômbia.

É importante destacar que existem, inclusive, casos semelhantes ao meu e recentes na Colômbia envolvendo carne contaminada por boldenona, como dos tenistas Robert Farah, Tara Moore e Barbara Gática, além de outros diversos casos em países da América Latina. Então, sigo confiante de que será uma questão de tempo para a justiça prevalecer em meu caso.

Hoje mesmo meu time jurídico, liderado pelo advogado Pedro Fida, protocolou no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS-CAS) um recurso para cancelar a minha suspensão provisória.

Sou um atleta profissional de tênis, levo todas as minhas obrigações a sério, principalmente as disciplinares, respeitando à risca os regulamentos do jogo.

Defendo o jogo limpo, não uso e nunca usarei substâncias proibidas que possam me oferecer benefícios esportivos indevidos, pois não colocaria em risco a minha reputação e história no esporte que eu amo. Tudo o que conquistei até agora devo ao tênis e a minha família, que me apoia incondicionalmente para continuar perseguindo meus objetivos e sonhos profissionais.

Nunca foi fácil, mas seguirei lutando para provar a minha inocência e demonstrar que não utilizei intencionalmente qualquer substância proibida."