Brasil sobe posições e entra no Top 10 de ranking após 4 anos; saiba mais

A Seleção Brasileira de Basquete masculino voltou a figurar entre as dez principais equipes do mundo. Em atualização divulgada nesta quarta-feira pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), o Brasil alcançou a 10ª posição, subindo dois degraus na classificação e ultrapassando as seleções da Eslovênia e da Letônia.

Título da AmeriCup ajudou o Brasil

Em uma final eletrizante da AmeriCup 2025, digna do maior clássico do basquete sul-americano, a Seleção Brasileira superou a Argentina para conquistar o título continental em Manágua. A partida foi um duelo tenso e equilibrado durante a primeira metade, mas o Brasil assumiu o controle do jogo no terceiro quarto, impulsionado por uma atuação magistral do armador Yago Mateus, que ditou o ritmo ofensivo, e pela dominância de Bruno Caboclo no garrafão.

A subida no ranking é resultado direto do desempenho recente da equipe, que conquistou o título da AmeriCup no último mês, em Manágua, Nicarágua. O Brasil não integrava o Top 10 desde a atualização de março de 2021.

O sistema de classificação da FIBA leva em consideração os resultados obtidos pelas seleções nos últimos oito anos. A combinação do desempenho olímpico em Paris 2024 com o título continental recente estabelece uma tendência de alta para o Brasil, que poderá obter melhores posições futuras caso mantenha a performance positiva nos próximos torneios.

O próximo compromisso oficial da seleção será o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Catar. A equipe brasileira enfrentará o Chile em duas partidas no mês de novembro. O primeiro jogo ocorrerá no dia 27, na cidade de Valdivia, no Chile, e o segundo está agendado para o dia 30, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

A seguir, a classificação do Top 10 do ranking da FIBA:

1º Estados Unidos

2º Alemanha

3º Sérvia

4º França

5º Canadá

6º Austrália

7º Espanha

8º Argentina

9º Lituânia

10º Brasil