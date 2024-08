Brasil perde para Hungria no basquete e está fora do Qualificatório Pré-Mundial

Jogadoras do Brasil convocadas para a disputa do Qualificatório Pré-Mundial de basquete feminino (Foto: Divulgação / CBB)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 16:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Chegou ao fim a participação do Brasil no Qualificatório Pré-Mundial de basquete. As brasileiras perderam para a Hungria por 87 a 66, nesta quinta-feira (22), e foram eliminadas da competição. O torneio garante ao campeão uma vaga na Pré-Mundial que será disputado na Alemanha, em 2026.

Com a eliminação, a Seleção Brasileira agora volta suas atenções para o Sul-Americano. O objetivo da equipe é chegar ao Pré-Mundial, mas para isso, precisa de uma boa campanha na AmericupW. No entanto, as brasileiras só chegam a Copa América Feminina caso consigam subir ao pódio no Sul-Americano - a competição será disputada em Santiago, no Chile.

O Brasil inicia sua trajetória na capital chilena no domingo (29), em um grupo com Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina. O torneio distribui três vagas para a AmericupW, além do Chile, que por ser anfitrião, já possui vaga garantida.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro do próprio grupo e classificam para as semifinais os dois primeiros.

Brasil perdeu para a Hungria no Qualificatório |Pré-Mundial de Basquete feminino (Foto: Divulgação / CBB)

Confira a lista de jogadoras do Brasil

Maria Albiero - Ituano

Carina dos Santos - Sampaio

Alana Gonçalo - Sampaio

Micaela Duarte - Corinthians/Esperia

Gabriela Sossô - SESI Araraquara

Leila Zabani - Ituano

Emanuelly Oliveira - SESI Araraquara

Thayná Silva - Celje-SLO

Gabriela Guimarães - Ituano

Letícia Josefino - SESI Araraquara

Aline Moura - SESI Araraquara

Monique Teresa - Ituano

Bruna Rodrigues - Treinadora