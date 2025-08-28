O Brasil está com 100% de aproveitamento no Mundial de vôlei feminino e já se encontra em Bangkok, na Tailândia, para o início da fase mata-mata. A seleção liderada por Zé Roberto Guimarães enfrenta a República Dominicana nas oitavas de final, que começam nesta sexta-feira (29) e vão até segunda (1).

O Brasil terminou na liderança do Grupo C do Mundial de vôlei feminino, com vitórias sobre Grécia, França e Porto Rico. As dominicanas, por sua vez, encerraram a fase classificatória com duas vitórias (sobre Colômbia e México) e uma derrota para a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/17.

Datas e horário do Mundial de vôlei feminino

Sexta-feira (29)

Países Baixos x Sérvia - às 7h (de Brasília)

Japão x Tailândia - às 10h30 (de Brasília)

Sábado (30)

Itália x Alemanha - às 7h (de Brasília) Polônia x Bélgica - às 10h30 (de Brasília)

Domingo (31)

China x França - às 7h (de Brasília)

Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1)

Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)

Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

Julia Bergmann comemorando ponto em jogo entre Brasil e Porto Rico no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Destaques do Brasil no Mundial de vôlei

Assim como na Liga das Nações, as brasileiras estão entre os destaques do Mundial de vôlei. A central Júlia Kudiess é a terceira no ranking de bloqueadoras, com 12 pontos nesse fundamento até o momento. Na VNL, a brasiliense igualou a marca histórica de Carol, ex-jogadora da Seleção, com 58 pontos de bloqueio ao longo do campeonato.

Outro destaque do Brasil é a ponteira e capitã Gabi Guimarães, que tem bom aproveitamento no ataque e faz a diferença no fundo de quadra. No passe, a jogadora tem um percentual de sucesso de 46%, estatística que mede a eficiência de uma atleta em um fundamento específico.