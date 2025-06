Dez skatistas brasileiros, sendo cinco homens e cinco mulheres, garantiram vaga nas semifinais do Circuito Mundial de Skate Park Ostia 2025. As classificações aconteceram nesta sexta-feira (6) na Itália, com Luigi Cini obtendo a segunda melhor nota entre os homens (91,04 pontos) e Raicca Ventura terminando como a oitava colocada na categoria feminina (80,39 pontos).

As quartas de final reuniram 40 competidores em cada categoria, distribuídos em quatro baterias. Cada atleta realizou três apresentações de 45 segundos, com apenas a maior pontuação sendo considerada para classificação. Os 16 melhores de cada gênero avançaram para a próxima fase.

No masculino, o italiano Alessandro Mazzara liderou as classificações com 91,75 pontos, superando Luigi Cini por uma pequena margem. Entre as mulheres, a japonesa Cocona Hiraki, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, registrou a maior nota do dia: 84,07 pontos.

Além de Luigi Cini, outros quatro brasileiros se classificaram para as semifinais masculinas: Luiz Francisco (6º lugar com 88,18 pontos), Gui Khury (12º com 84,66), Augusto Akio (15º com 83,81) e Pedro Carvalho (16º com 83,71). Kalani Konig (20º), Pedro Quintas (38º) e Pedro Barros (39º) não conseguiram avançar.

No feminino, mais cinco classificadas em Ostia

Na categoria feminina, as brasileiras classificadas foram Raicca Ventura (8ª), Fernanda Tonissi (10ª com 79,44 pontos), Isadora Pacheco (13ª com 77,40), Dora Varella (15ª com 76,50) e Helena Laurino (16ª com 75,20). Yndiara Asp terminou em 23º lugar e não avançou.

O Japão demonstrou força no feminino, classificando cinco representantes: Hiraki Cocona (1ª), Mizuho Hasegawa (2ª), Hinano Kusaki (7ª), Sakura Yosozumi (9ª) e Rui Sugawara (12ª). A Espanha avançou com duas atletas: Naia Laso (6ª) e Júlia Benedetti (14ª). Completam a lista de semifinalistas a australiana Arisa Trew (3ª), a francesa Nana Taboulet (4ª), a americana Lilian Erickson (5ª) e a britânica Lola Tambling (11ª).

As semifinais femininas acontecerão das 10h40 às 12h30 deste sábado (7), enquanto as masculinas serão realizadas das 13h40 às 15h30 (horários de Brasília). As finais estão programadas para domingo (8), com as disputas femininas das 13h10 às 14h05 e as masculinas das 14h30 às 15h25.

