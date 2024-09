Fifa vai investigar possível manipulação na Copa do Mundo de Futsal; saiba mais

Jogo entre França e Irã, pela Copa do Mundo de Futsal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 20:58 • Rio de Janeiro (RJ)

A Fifa irá investigar a partida entre França e Irã, pela Copa do Mundo de Futsal, disputada no último domingo (22). De acordo com o jornal inglês "The Guardian", a entidade máxima do futebol vai apurar as acusações de "manipulação" que repercutiram após lances polêmicos no jogo.

➡️ Falcão aponta manipulação em jogo da Copa do Mundo de Futsal e dispara: ‘Vergonha’

A partida em questão foi válida pela última rodada da primeira fase do Grupo F. Tanto a França quanto o Irã chegaram para o confronto com a classificação garantida e a partida decidiria somente a ordem das posições. O placar final foi de 4 a 1 para os iranianos, mas a postura de desinteresse das equipes em quadra chamou atenção.

O ex-jogador Falcão se revoltou com a atitude das equipes, publicou um vídeo nas redes sociais e classificou a situação como "vergonha". Comentarista de futsal da Globo, Marcelo Rodrigues também ficou indignado com o caso e citou "nojo".

O Irã terminou na 1ª colocação, enquanto os franceses ficaram com a 2ª posição. Com o resultado, os europeus vão encarar a Tailândia pelas oitavas de final do Mundial, na sexta (27). Já os iranianos enfrentarão o Marrocos, na quinta (26).

Técnico da Tailândia, Miguel Rodrigo publicou alguns lances da partida nas redes sociais e lamentou o ocorrido. Confira a publicação abaixo: