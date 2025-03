Brasil domina e Carlos Ribeiro brilha da semifinal do skate street STU Pro

Neste sábado (22), o STU Pro Tour de Porto Alegre começou com as semifinais do street masculino, definindo os seis skatistas que disputarão a final neste domingo (23). Carlos Ribeiro foi o grande destaque, alcançando a maior pontuação da fase. Ainda no dia, terá as semifinais do park feminino e masculino e a semifinal do street feminino, que conta com Rayssa Leal.

Na primeira semifinal, Giovanni Vianna dominou a disputa, marcando 85.77 pontos (69.594 na volta e 16.177 na manobra). Ele avançou junto com o peruano Angelo Caro, que somou 77.80 pontos. Nos eliminados, Jhanka Gonzales, da Colômbia, anotou 76.30 e o brasileiro João Lucas Alves, 65.49.

Logo depois, Carlos Ribeiro conseguiu a maior pontuação do dia, com 86.42 pontos, somando 70.794 na volta e 15.443 na manobra individual. Ele venceu a segunda bateria, garantindo sua vaga na final ao lado de Ivan Monteiro, que ficou em segundo lugar com 67.57 pontos. Nesta bateria, o americano Filipe Mota, com 66.57, e o canadense Cordano Russell, com 58.23, se despediram da competição.

Carlos Ribeiro no STU Porto Alegre (Foto: Reprodução/Instagram/@carlosribeiro91)

Já na terceira bateria, Wallace Gabriel liderou com 75.30 pontos, seguido por Bruno Silva, que garantiu a segunda vaga com 74.73 pontos. Já Gabryel Aguilar, do Brasil, e Jake Ilardi, dos Estados Unidos, foram eliminados; o brasileiro marcou 68.74 e o americano 59.58

A final do street masculino está marcada para as 15h deste domingo (23), encerrando a competição do STU Pro Tour de Porto Alegre. O evento, que começou às 11h20, reúne os melhores atletas do cenário do skate.

