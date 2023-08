O primeiro pilar do programa é o Ganho Base Garantido, que garante níveis mínimos de renda para os 250 melhores jogadores individuais classificados a cada temporada. Caso o prêmio em dinheiro de um jogador termine abaixo do limite garantido, o ATP intervirá para cobrir o déficit. Para a temporada de 2024, esses níveis são US$ 300.000 (Top 100), US$ 150.000 (101-175) e US$ 75.000 (176-250). Essa garantia capacitará os jogadores a planejar suas temporadas com mais segurança, focar em seu jogo e investir em suas equipes. Isso inclui cobrir as despesas de treinadores e fisioterapeutas pessoais, bem como viagens.