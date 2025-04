Brasil começa disputa da Copa do Mundo de Ginástica na Croácia

O Brasil terá dois representantes na Copa do Mundo de Ginástica Artística na Croácia. Entre os dias 10 e 13 de abril, Caio Souza e Tomás Rodrigues participam da competição por aparelhos. A etapa de Osijek é a quarta de 2025, mas será a primeira a contar com atletas brasileiros.

Experiente, Caio Souza estará em Osijek para disputar a Copa do Mundo pela quarta vez na carreira. O atleta de 31 anos volta a competir após se recuperar de lesão que o tirou dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado.

- Sempre tenho boas recordações (de Osijek). Espero que continue dessa forma. A expectativa é competir da melhor forma possível, poder mostrar tudo que treinei e as séries novas. O resultado será consequência do que eu apresentar - projetou.

Caio Souza retorna de lesão que o tirou de Paris (Foto: Divulgação/Minas Tênis Clube)

O outro brasileiro na disputa é Tomás Rodrigues, de 24 anos, uma das apostas da ginástica artística brasileira para o futuro. No Sul-Americano de 2024, conquistou cinco medalhas, com ouro no salto e na barra fixa.

Equipe feminina não disputa

As atletas da equipe feminina da ginástica artística brasileira não participarão da Copa do Mundo na Croácia. Sem os principais nomes que competiram nos Jogos de Paris 2024, a delegação feminina disputará o Troféu Cidade de Jesolo, na Itália, nos dias 12 e 13. Trata-se de uma competição por equipes, em que o Brasil terá uma delegação com 14 atletas no total, sendo oito no time adulto e seis no juvenil.