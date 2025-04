Um desabamento em uma boate na República Dominicana vitimou Octavio Dotel e Tony Blanco, ex-jogadores da MLB, principal liga de beisebol dos Estados Unidos. O acidente aconteceu na última terça-feira (9) em Santo Domingo, capital do país, e vitimou 124 pessoas, ainda com desaparecidos. Rubby Pérez, cantor que se apresentava na boate no momento do desabamento, também morreu.

Octavio Dotel jogou 15 temporadas na liga, sendo a maioria delas defendendo o Houston Astros. Além do time de Houston, ele passou por mais 12 equipes. Octavio Dotel é consagrado como um dos maiores astros do MLB dos anos 2000.

Octaviano Dotel passou por 13 times desde que entrou na MLB (Foto: reprodução/redes sociais)

Tony Blanco chegou a ser encontrado vivo nos destroços da boate, mas não resistiu aos ferimentos. Ele passou por cinco times na principal liga de beisebol dos Estados Unidos, somando nove temporadas. No japão, o jogador fez oito temporadas na NPB.

— Enviamos condolências às famílias e amigos de todos os afetados. A conexão entre o beisebol e a República Dominicana é grande. Hoje pensamos em todos e jogadores e torcedores dominicanos — disse a MLB em comunicado à imprensa.

Tony Blanco foi jogador da MLB por quase 10 anos (Foto: reprodução)

Desabamento de boate ocorreu na última terça

O desabamento ocorreu na noite da última terça-feira, com as buscas por desaparecidos acontecendo nesta quarta-feira. Vídeos mostram a queda do teto da boate Jet Set enquanto Rubby Pérez, integrante de um grupo de merengue, se apresentava.

Parentes e amigos buscam informações sobre desaparecidos em boate (Foto: Martin Bernetti / AFP)

A governadora da região de Montecristi, Nelsy Cruz, também morreu no desabamento. Após o acidente, familiares e amigos foram para a frente da boate para buscar mais informações.