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Brasil busca medalha inédita no Mundial de Tênis de Mesa; horário e onde assistir

Hugo Calderano e companhia enfrentam a França nesta sexta (8) no torneio por equipes

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/05/2026
08:00
Atualizado há 1 minutos
Hugo Calderano enfrenta Tom Jarvis em Brasil x Inglaterra pelo Mundial de Tênis de Mesa (Foto: WTT)
imagem cameraHugo Calderano enfrenta Tom Jarvis em Brasil x Inglaterra pelo Mundial de Tênis de Mesa (Foto: WTT)
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O Brasil tem a oportunidade de fazer sua melhor campanha na história do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes nesta sexta-feira (8). A partir das 15h30 (de Brasília), a equipe liderada por Hugo Calderano encara a França pelas quartas de final do campeonato na Wembley Arena, em Londres. Além da vaga na semifinal, a vitória garante uma medalha à seleção classificada, já que o regulamento não prevê disputa de terceiro lugar. A partida tem transmissão do SporTV, da CazéTV e da World Table Tennis (WTT) via YouTube. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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➡️ Em jogo dramático, Calderano leva Brasil às quartas do Mundial de Tênis de Mesa

Com cinco vitórias até aqui, o time verde-amarelo tenta manter a invencibilidade no torneio. Nas oitavas, o elenco comandado por Fernando Shigetomi venceu a anfitriã Inglaterra por 3 a 2, com dois triunfos de Calderano e um de Guilherme Teodoro, todos por 3 sets a 0. Com a classificação para as quartas, o Brasil igualou seu melhor resultado na competição, em 2018.

Número cinco do mundo, Hugo Calderano soma oito vitórias no Mundial de Tênis de Mesa e também segue invicto, sendo um dos destaques individuais do campeonato. Guilherme Teodoro (144º) tem quatro vitórias e duas derrotas. Completam o quarteto brasileiro Leonardo Iizuka (125º), com duas vitórias e quatro derrotas, e Felipe Arado (159º), com um triunfo em um jogo disputado.

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➡️ Saiba quanto Hugo Calderano receberá pelo bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Já o plantel francês conta com cinco mesatenistas, todos ranqueados acima do top 31. Destaque para os irmãos Félix (4º) e Alexis Lebrun (12º) e o campeão mundial sub-15, Flavien Coton (23º). Fecham o quinteto Simon Gauzy (31º) e Thibault Poret (26º).

Quem avançar à semifinal enfrenta o vencedor do confronto entre Coreia do Sul e China. Do outro lado da chave, o Japão bateu a Alemanha por 3 jogos a 1 e aguarda na próxima fase Suécia ou Taipé Chinês.

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🏓✅ Ficha técnica

Guilherme Teodoro em ação nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes (Foto: WTT)
Guilherme Teodoro em ação nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes (Foto: WTT)

Brasil x França - Quartas de final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por Equipes

📅 Data e horário: sexta-feira, 8 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Wembley Arena, em Londres, na Inglaterra
📺 Onde assistir: SporTV, Cazé TV e World Table Tennis (YouTube)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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