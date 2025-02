Ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone acredita que Lewis Hamilton "não vai durar muito tempo" na Ferrari. O britânico acredita que, além da falta de motivação, o ambiente dentro na escuderia italiana não será os melhores, já que o #44 terá muitos inimigos devido à predileção da equipe por Charles Leclerc.

Dono de sete títulos da Fórmula 1, Lewis Hamilton vai iniciar uma nova fase na carreira em 2025. Aos 40 anos, o piloto inglês trocou a Mercedes pela Ferrari, onde vai formar par com Charles Leclerc sob o comando de Fred Vasseur.

Embora a mudança de Hamilton esteja cercada de expectativas, Bernie Ecclestone não mostrou confiança no sucesso da parceria e disse torcer para que a Ferrari não termine arrependida. Em entrevista ao portal britânico "The Telegraph", o dirigente acredita que o multicampeão não vai se manter tanto tempo na escuderia italiana.

- Ele não vai durar muito tempo. Piero Ferrari, que o levou para lá, ainda acha que fizeram a coisa certa. Espero que tenham feito. Espero que não tenham simplesmente agarrado a chance e terminem desejando que não tivessem - comentou Ecclestone.

Segundo o ex-chefão da Fórmula 1, a visão da questão com Hamilton não é a idade, mas falta de motivação. Na elite do automobilismo desde 2027, quando estreou pela McLaren, o piloto chega para a 18ª temporada na carreira.

- Tenho a minha teoria sobre isso. Não é a idade com os pilotos, é há quanto tempo eles estão fazendo a mesma coisa. Meu pensamento em relação a Lewis é: ‘Ele está ficando cansado. Perdeu a motivação’. Se ele nunca tivesse conquistado um Mundial, podia ser diferente, pois aí você teria o incentivo de vencer um. Mas ele venceu sete - acrescentou.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc serão dupla na Ferrari em 2025 (Foto: Scuderia Ferrari)

Além da vontade de Hamilton, Ecclestone acredita que há outro problema na Ferrari para a temporada. Segundo o dirigente, uma das causas seria a popularidade de Charles Leclerc, que "faria" Lewis criar inimigos dentro da equipe.

- A equipe está feliz com Charles Leclerc, o companheiro de equipe dele. Leclerc fala a língua deles, então vai cuidar dele. Mesmo que Lewis vá bem, ainda haverá muitos inimigos, pois ele chegou de repente - completou.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março. A Sauber terá uma nova dupla, formada pelo alemão Nico Hülkenberg e pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.