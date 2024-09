Ex-NBA diz que jogar basquete no Brasil é mais difícil

Após a NBA, Scott Machado em quadra com a camisa do Flamengo pelo NBB (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/09/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Antigo jogador da NBA, com passagem pelo Flamengo e atualmente no Minas para a temporada 2024/25 do NBB, Scott Machado trouxe uma opinião polêmica. Para ele, jogar basquete no Brasil é mais difícil do que nos Estados Unidos. A declaração aconteceu em entrevista ao portal “No Ataque”, na segunda-feira (23).

— Fora dos EUA, as regras são totalmente diferentes. O mais importante é o garrafão (na NBA, um jogador não pode ficar mais de três segundos sem marcar outro no garrafão, enquanto no Brasil e em outros lugares não há essa restrição). Aqui, não dá para tentar entrar no garrafão sempre, é mais difícil que na NBA. Por isso os jogos da NBA passam dos 100 pontos. Aqui, o jogo é mais difícil, tem que pensar um pouquinho mais disse o novo armador do Minas.

O jogador, inclusive, iniciou a trajetória na principal liga do mundo. Após passar pela Universidade de Iowa, acertou com o Houston Rockets. Ainda na temporada 2012/13, foi negociado com o Golden State Warriors. Mais tarde Machado retornaria à liga para atuar no Los Angeles Lakers, em 2018/19, depois de passar pelo basquete espanhol.

Na sequência, o americano-brasileiro ainda atuou na Austrália e na Rússia antes de vir para o Brasil para jogar no Flamengo. Pelo Rubro-Negro na temporada passada, foram 40 jogos, 7,7 pontos, 2,1 rebotes e 4,2 assistências em média por noite.

Por fim, cabe ressaltar que o NBB adota as regras do basquete da FIBA, já a NBA tem suas próprias determinações. Há diferenças com o tempo de jogo, a distância de cesta, entre outras situações que deixam o jogo com contextos diferentes.