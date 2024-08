Boston Celtics acerta com armador ex-Lakers para próxima temporada da NBA

Jayson Tatum é o principal nome do Boston Celtics na NBA (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/08/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Em busca de defender o título da NBA, o Boston Celtics segue reforçando o seu elenco para a temporada 2024/25. A franquia acertou com o armador Lonnie Walker IV, ex-jogador do Los Angeles Lakers, em contrato válido por um ano. A informação é de Adrian Wojnarowski, da ESPN.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador de 25 anos atuou no Brooklyn Nets na última temporada. Por lá, obteve médias de 9,7 pontos em 17,4 minutos por jogo. Uma de suas grandes armas é o arremesso de longe, com 38,4% de acerto na faixa dos três pontos.

18ª escolha geral do draft da NBA de 2018 pelo San Antonio Spurs, Walker passou quatro anos de sua carreira na franquia do Texas. Depois, acertou com o Los Angeles Lakers antes de chegar ao Brooklyn Nets em um acordo de US$2 milhões (cerca de R$11 milhões) por uma temporada.

Agora, o armador se junta ao Celtics na Conferência Leste em busca de um título da NBA. Para esta temporada, os atuais campeões permanecem entre os grandes favoritos para conquistar o troféu Larry O’Brien. A manutenção do grupo e alguns reforços pontuais os colocam na primeira prateleira de elencos da liga.

Jrue Holiday, Jayson Tatum e Derrick White foram campeões da NBA pelo Boston Celtics na temporada 2024/25 (Foto: Brian Babineau / AFP)

Como o Boston Celtics chega para temporada?

A franquia do Massachusetts chega como uma das principais candidatas ao título. Um dos grandes fatores para isso é a manutenção do elenco vencedor. Astros como Jaylen Brown e Jayson Tatum permanecem, juntamente com o técnico Joe Mazzulla.

A estreia será no dia 22 de outubro, diante do New York Knicks, no TD Garden, em Boston. Será o duelo de abertura da temporada 2024/25 da NBA.