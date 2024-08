JJ Redick tem dois reforços confirmados no Lakers para a temporada da NBA (Foto: Adam Pantozzi / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/08/2024 - 11:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Demorou, mas aconteceu. O Los Angeles Lakers anunciou, na quarta-feira (14), os primeiros reforços para a temporada 2024-25 da NBA. Trata-se do armador Quincy Olivari e o pivô Kylor Kelley. Os termos dos contratos não foram revelados.

Alguns rumores indicam que os acordos para estes dois jogadores são de dez dias - isso significa que a dupla vai passar por uma espécie de teste. O Lakers enfrentará o Minnesota Timberwolves, o Phoenix Suns e o Golden State Warriors na pré-temporada.

Caso sejam aprovados, Olivari e Kelley devem garantir contratos definitivos. Do contrário, podem ser aproveitados no South Bay Lakers, time da franquia que disputa a G League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Conheça os novos reforços do Los Angeles Lakers

Olivari tem 23 anos e estava no elenco que disputou a Summer League, em julho deste ano. Com médias de 5,8 pontos, 1,8 rebotes e 14,9 minutos por partida na competição, os números não empolgaram tanto. Mas o torcedor pode se apegar aos números anteriores do armador. Foram 19,1 pontos por noite no basquete universitário.



Já Kelley participou da G League da temporada passada, com médias de 8,4 pontos por jogo. O atleta tem passagens por Austin Spurs, Raptors 905 e o Maine Celtics, todos da liga de desenvolvimento. Aos 26 anos, esta será a primeira oportunidade do pivô na NBA.

O "general manager" do Lakers, Rob Pelinka, convive com fortes críticas após não conseguir reforços de peso para a franquia. O executivo teve várias tratativas com nomes como Klay Thompson, Lauri Markkanen, DeMar DeRozan, mas em nenhuma delas obteve sucesso. Até o anúncio, Dalton Knecht e Bronny James, vindos do draft eram as únicas novas caras na equipe agora comandada por J.J. Redick.