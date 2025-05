A novela sobre o futuro da Fórmula 1 na televisão brasileira acabou de ganhar mais um capítulo nesta semana. Não é novidade a notícia de que a Globo retomou conversas com o Liberty Media para voltar a transmitir a categoria em 2026. Ademais, agora, foi a vez do jornalista Flávio Ricco tratar como certa a não renovação do contrato entre o Mundial e a Band, o que favorece a concorrente.

Em um texto publicado na última terça-feira (20), no "Portal Leo Dias", sobre o novo programa de humor desenvolvido pela Globo para o segundo semestre, o colunista falou brevemente da disputa pelos direitos da F1 no Brasil. De acordo com ele, as corridas devem realmente voltar para a antiga casa.

— Uma certeza: este é o último ano da Fórmula 1 na Band. O contrato chegará ao fim e não será renovado. E quanto ao futuro? Tem tudo para ser na Globo. Só que não tem nada assinado até agora — escreveu Ricco, que completou:

— No final do ano passado, quando a Band refugou e deu sinais de abandonar a F1, a Globo, precipitadamente, chegou a anunciar que teria as suas transmissões de volta. Uma mancada. Agora isso não vai acontecer de novo. Só depois de tudo assinado, será divulgado.

O atual contrato da Band com a categoria mais importante do automobilismo mundial termina em dezembro, mas existe interesse na renovação do vínculo. A emissora carioca tinha planos de anunciar o retorno da categoria em outubro do ano passado, durante o evento Upfront Globo, após problemas da Band para realizar pagamentos acordados entre as partes.

Globo "anuncia" Fórmula 1 em 2025; categoria renovou com a Band (Foto: Reprodução)

Contudo, a Globo recebeu uma ligação da Band com um dia de antecedência com um pedido para evitar o anúncio, apurou o Grande Prêmio. A situação aconteceu porque o canal paulista tinha acionado o departamento jurídico para buscar uma reviravolta da situação com o Liberty Media.

Com tudo preparado, a Globo apresentou um carro no evento que carregava as marcas do Grupo e com uma mensagem escrito 'Será?'. Apesar disso, no fim, a Band acertou os valores pendentes e chegou a consenso com a Fórmula 1 para a temporada de 2025.

A Globo transmitiu a categoria de maneira ininterrupta entre 1981 e 2020 em TV aberta, e um dos motivos de não renovar com a F1 foi a falta de um piloto brasileiro competitivo após a saída de Felipe Massa do grid, ao final de 2017. Agora, com a chegada de Gabriel Bortoleto à Sauber e o crescimento do interesse pela categoria nos últimos anos, a emissora acredita que exibir a F1 novamente seria uma grande oportunidade comercial.

Do outro lado, pesa contra a Band a baixa audiência, ainda que tenha aumentado levemente este ano, e a rejeição ao time de transmissão, sob o comando do narrador Sergio Maurício. Recentemente, ele se envolveu em polêmica ao comentar post homofóbico contra a deputada federal Erika Hilton. Primeiro, disse que a conta na rede social X (antigo Twitter) não era dele, mas depois voltou atrás e pediu desculpas pelo teor da mensagem.

Horários do GP de Mônaco; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 23 de maio

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 25 de maio

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília