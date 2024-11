Neymar marca presença e tira foto com Rybakina e Paolini no WTA Finals

Neymar com Rybakina e Paolini (Foto: Reprodução)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/11/2024 - 14:57 • Riad (ARA)

Neymar Jr., do Al Hilal, aproveitou a folga deste sábado (2) e marcou presença na segunda partida de simples do primeiro dia do WTA Finals, torneio com as oito melhores do ano em Riad, na Arábia Saudita.

O brasileiro participou do sorteio do jogo entre a cazaque Elena Rybakina, quinta do mundo, e Jasmine Paolini, quarta colocada, vice-campeã de Wimbledon e de Roland Garros, pela primeira rodada do Grupo Roxo.

Neymar já havia marcado presença no Six Kings Slam, onde participou de um quiz com Novak Djokovic e interagiu com Carlos Alcaraz. O espanhol inclusive, esta semana, imitou o brasileiro em sua comemoração após vencer na estreia do Masters 1000 de Paris, na França.

Após grave lesão, o brasileiro retornou aos gramados no último mês. Neymar sofreu rompimentos no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho esquerdo, o que deixou o jogador de fora dos gramados por mais de um ano.

(Foto: AFP)