Bortoleto fica em segundo na sprint da F2 e abre vantagem sobre Hadjar

Josep María Martí fez o que se esperava dele para ajudar Isack Hadjar na briga pelo título da Fórmula 2 e venceu a corrida sprint da rodada de Abu Dhabi, realizada neste sábado (7), em Yas Marina. Em quarto no grid, o espanhol fez belíssima largada e assumiu a liderança logo no começo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, também partiu bem, efetuou belas ultrapassagens e terminou em segundo, à frente de Paul Aron no pódio da última sprint da F2. O franco-argelino Isack Hadjar, segundo colocado na classificação da temporada, ficou em sexto.

O desempenho de Martí, aliás, foi a boa notícia para a Campos, embora Hadjar também tenha lutado bastante para entrar na zona de pontos depois da confusão na largada que custou até um pedaço da asa dianteira do carro do francês. Mesmo assim, ficou limitado por um aguerrido Dino Beganovic, que lutou até o fim para defender o sétimo posto.

Enquanto isso, na frente, Bortoleto aproveitou o ótimo rendimento do carro da Invicta e precisou de poucas voltas para já aparecer na segunda posição, após largar em nono. Foi preciso, porém, muita atenção para não cometer erros durante a perseguição ao espanhol.

Só que Hadjar viu a sorte sorrir um pouquinho no momento em que Joshua Dürksen foi atropelado por Amaury Cordeel. O lance não causou intervenção de safety-car, mas foi suficiente para fazer o jovem paraguaio abandonar. De quebra, Cordeel tomou 10s, e como os dois estavam à frente de Hadjar, o francês ganhou duas posições sem o menor esforço.

O top-8, então, ficou assim: Martí, Bortoleto, Aron, Beganovic, Oliver Bearman — punido com 5s por exceder limites de pista —, Hadjar, Luke Browning e Richard Verschoor. Bortoleto agora vai para a decisão com 5,5 pontos de vantagem para o rival.

A Fórmula 2 retorna neste domingo, às 6h25 (de Brasília), para a largada da corrida 2 da rodada de Abu Dhabi, encerramento da temporada 2024.

Gabriel Bortoleto durante a Sprint do GP de Abu Dhabi da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

Confira como foi a sprint da F2 em Abu Dhabi:

O primeiro round da batalha em Abu Dhabi começou a ser disputado com termômetros em 27,9°C, asfalto em 37°C e 52% de umidade relativa. No grid, mudanças importantes, como a punição que jogou Kush Maini para largar exatamente uma posição à frente do companheiro de equipe, Bortoleto, enquanto Hadjar e Aron partiram de sexto e sétimo, respectivamente. Mudança também no meio do pelotão, já que Andrea Kimi Antonelli, o 11º, passou mal e não participou. Jak Crawford foi outro que tomou posição e alinhou somente em 20º.

Com 23 voltas pela frente, os pilotos partiram para a volta de aquecimento de pneus com Cordeel puxando a fila e Miyata e Dürksen imediatamente atrás. E sem invenções dessa vez, os líderes calçaram os médios para a prova.

Luzes apagadas, e Martí surpreendeu a todos ao mergulhar por dentro e assumir a liderança, ganhando três posições. Quem também fez excelente largada foi Maini, que saltou seis lugares e abriu o giro 2 já brigando pela segunda colocação. Ainda deixou Hadjar ensanduichado entre ele e Ritomo Miyata. No lance, o francês ainda perdeu um pedaço da asa dianteira — situação que bastou para a explosão no rádio. Bortoleto, claro, aproveitou a confusão para mergulhar e passar o rival já na curva 1.

Ainda na volta 1, Victor Martins foi tocado por Miyata e rodou bem ao lado de Bortoleto, que escapou por um triz, mas o mesmo não aconteceu com Hadjar, que precisou desviar o carro da ART e despencou para 11º.

Na volta 3, Bortoleto efetuou bela ultrapassagem sobre Dürksen e subiu para quarto. O próximo da fila era Cordeel, e Bortoleto usou a reta principal para usar o DRS e assumir o terceiro posto. Enquanto isso, Martí levava 2s8 na liderança e Hadjar tentava abrir passagem para chegar à zona de pontos.

Volta 4, e Bortoleto teve pela frente Maini, que novamente não aliviou para cima do parceiro de Invicta. Mas Gabriel, muito mais rápido, precisou apenas estudar o melhor momento para efetuar a manobra e sair à caça de Martí.

Isack Hadjar durante corrida no GP de Abu Dhabi da Fórmula 2 (Foto: AFP)

Enquanto isso, Hadjar aparecia em nono. Até então, Martí, Bortoleto, Cordeel, Maini, Aron, Dürksen, Bearman e Beganovic formavam o top-8 dos que pontuam na prova curta. A disputa, aliás, era intensa pelo quinto posto, com o paraguaio da AIX tomando o quinto posto de Maini. Hadjar acompanhava tudo de muito perto, mas o trem do DRS limitava os ataques do francês. “Vamos usar a inteligência”, avisou a Campos pelo rádio.

Só que Isack entrou na zona de pontos no giro 9, ao ultrapassar justamente Maini, que perdera muito rendimento na briga quíntupla. E, de repente, simplesmente todo mundo começou a deixar o Invicta #9 para trás. Volta 10, e ele já era o 13º.

Na frente, Bortoleto levava 2s6 de vantagem para Cordeel e via Martí a mais de 3s. Volta 13, Hadjar travava intenso duelo contra o estreante Beganovic pelo sétimo lugar, e a defesa do sueco fez o vice-líder dizer que ele estava “lutando pela vida”. Valeu o esforço, tanto que Dino conseguiu escapar um pouco da pressão de Hadjar.

A sorte, no entanto, sorriu um pouquinho para o francês no momento em que Dürksen foi atropelado pelo estabanado Cordeel e abandonou. O belga tomou 10s pelo lance, e como ambos estavam à frente de Hadjar, o francês ganhou duas posições sem esforço, terminando em sexto.

