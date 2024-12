Gabriel Bortoleto só precisou cuidar do carro até a linha de chegada da corrida 2 em Abu Dhabi, realizada neste domingo (8), para encerrar a temporada 2024 com o título da Fórmula 2 no ano de estreia na categoria. O brasileiro viu o francês Isack Hadjar, único capaz de impedir a conquista, ficar empacado no grid na largada e ainda terminou em segundo, atrás do vencedor, Joshua Dürksen.

Hadjar lutou até o fim, mas não havia o que fazer. Com uma volta atrás, deixou a pista sem pontuar, encerrando o ano com os 192 somados até a sprint de Abu Dhabi. Gabriel Bortoleto anotou 18 e chegou aos 214,5 na classificação geral da Fórmula 2.

Terceiro colocado no grid, Paul Aron foi desclassificado da sprint e forçado a largar do pit-lane depois que a inspeção técnica da FIA pegou irregularidades na abertura do DRS. Por conta disso, ele fechou a temporada com 163 na tabela, mantendo a terceira colocação.

Zane Maloney, que já fez a migração da F2 para a Fórmula E e não disputou a rodada de Abu Dhabi, manteve o quarto posto no geral, com 140, enquanto Jak Crawford fechou a segunda temporada na categoria em quinto, com 125.

Gabriel Bortoleto é o campeão da temporada 2024 da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

Futuro titular da Mercedes na F1, Andrea Kimi Antonelli passou mal e também não disputou as corridas em Yas Marina, mantendo os 113 pontos somados até o Catar e terminando o campeonato em sexto.

Victor Martins, pole-position da rodada, terminou a corrida 2 em quarto e chegou a 107, 1 tento a mais que Richard Verschoor, oitavo colocado. Na Fórmula 1 desde a rodada da Itália, Franco Colapinto é quem aparece em nono, com Dürksen fechando o top-10 com 87 pontos.

Entre as equipes, a Invicta conquistou o título, encerrando a temporada com 288,5 pontos contra 254 da Campos, uma diferença de 34,5. MP (220,5), Hitech (202) e Prema (194) completaram o top-5 da temporada.

Classificação final da Fórmula 2