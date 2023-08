Bia Haddad entra em quadra novamente nesta quarta-feira (29), às 12h (de Brasília), pelo Us Open, que está sendo realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A brasileira venceu a atleta da casa, Sloane Stephens, campeã do torneio em 2017, por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 5/7 e 6/4 - e avançou para a segunda rodada do último Grand Slam do ano no tênis. A partida terá transmissão do "SporTV3" e da "ESPN".