A casa, em um terreno de 16 hectares, é localizada na pequena cidade de Alpine, em Nova Jersey, com apenas 1,7 mil habitantes, localizada no condado de Bergen, é uma das comunidades mais ricas e isoladas dos Estados Unidos e atraiu comparações com West Palm Beach e Beverly Hills. Tracy Morgan, CC Sabathia e as famílias de Chris Rock e Stevie Wonder moram lá. As casas à venda em Alpine variam de cerca de US$ 2 milhões, no valor mais baixo, a US$ 17 milhões e mais.