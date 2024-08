João Fonseca eleva nível e vai à final do quali do US Open

João Fonseca completou 18 anos no dia em que venceu a semifinal do quali do US Open (Foto: Lexington Challenger)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 22/08/2024 - 11:44 • Nova York (EUA)

João Fonseca não poderia ter um presente de 18 anos melhor. O tenista comemorou seu aniversário, na quarta-feira (21), com uma vitória na segunda rodada do qualifying do US Open e ficou a um triunfo de disputar sua primeira chave de Grand Slam na carreira no profissional.

O carioca número 162 do mundo derrubou o francês Calvin Hemery, 199º colocado. Em partida com 1h18min de duração, Fonseca venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 6/3 na quadra 8 de Flushing Meadows, em Nova York.

O brasileiro, atual campeão juvenil do Aberto dos Estados Unidos, buscará vaga na chave principal diante do americano Eliott Sppizziri, 343º colocado - que eliminou o belga Joris De Loore.

João tenta ser o terceiro brasileiro na chave principal masculina de simples, se juntando a Thiago Wild e Thiago Monteiro, além de ser o quarto geral contando com Bia Haddad Maia no feminino. Ele disputa apenas seu segundo quali de Major após cair na estreia de Wimbledon.

João Fonseca está na final do quali do US Open (Foto: Reprodução / Instagram)

Na partida da quarta-feira (21), o carioca conseguiu uma quebra justo no último game do primeiro set fechando por 6/4. No sexto game, conseguiu a quebra, abrindo 5 a 2. Fonseca teve o match-point para fechar no game de devolução, não conseguiu, mas fechou em seu saque após game perigoso de 15/30.