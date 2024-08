Bia Haddad tem incrível reação, acaba com freguesia e avança em Cleveland

Bia Haddad tenta reencontrar melhor fase (Foto: Jimmie 48 Photography / WTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 21/08/2024 - 10:01 • Cleveland (EUA)

A brasileira Bia Haddad Maia, número 23 do mundo, teve uma incrível reação no segundo set, na noite desta terça-feira (20), e estreou com vitória no WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos.

A paulistana derrotou a qualifier suíça Viktorija Golubic, 74ª colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5 após 1h56min de duração na quadra central.

Bia Haddad quebra uma freguesia para a rival que nunca havia vencido em quatro partidas e vai enfrentar a espanhola Cristina Bucsa, 72ª do mundo, nas oitavas, já nesta quarta-feira (21).

A brasileira perdia o segundo set por 5 a 0, salvou três set-points, devolveu as duas quebras, quebrou de novo no 5 a 5 e, com sets games seguidos, conseguiu o triunfo.

No primeiro set, aparentemente ela sentiu a região lombar, teve alguns problemas com o saque, quebrou, foi quebrada, trocou quebras, mas fechou por 6/3.