João Fonseca brilha, derruba favorito e avança no quali do US Open

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 20/08/2024 - 13:41 • Nova York (EUA)

Jovem de 17 anos, João Fonseca, número 163 do mundo, estreou com vitória, na noite desta segunda-feira (19), no qualificatório do US Open, último Grand Slam do ano. O brasileiro, que agora compete entre os profissionais, é o atual campeão juvenil do torneio.

O carioca derrotou o nono favorito do quali, o eslovaco Lukas Klein, 109º do mundo, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, após 1h42min de duração em partida realizada na quadra 14 do complexo de Flushing Meadows.

O brasileiro foi quebrado no primeiro set, recuperou a desvantagem, virou para 4 a 3, teve o saque, mas levou nova virada e perdeu o set. Klein se manteve na frente pela experiência e fazia o saque e voleio, se salvando no meio da segunda etapa, mas o carioca quebrou e fez 6/4 para a alegria da torcida brasileira, que fazia barulho.

No terceiro set, ele abriu, fez 3 a 1, salvou um 0/30 complicado no sexto game e quebrou novamente para fechar por 6/2 com autoridade.

Este é o segundo quali de Grand Slam que o tenista disputa na carreira, mas foi a primeira vitória do tenista, que caiu na estreia do quali de Wimbledon.

Fonseca, que completa 18 anos nesta quarta-feira (21), vai enfrentar o francês Calvin Hemery, 195º, justamente no dia do aniversário, em busca de vaga na final da fase prévia do torneio.