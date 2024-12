Desempate no tênis: entenda os diferentes tipos de tie-break

O desempate no tênis, conhecido como tie-break, é um mecanismo que decide o vencedor de um set quando o placar atinge uma igualdade, geralmente 6 a 6. Essa regra foi criada para evitar partidas excessivamente longas e dar mais agilidade ao esporte. Com diferentes formatos usados em competições, o tie-break exige técnica, precisão e estratégia dos jogadores. O Lance! te explica como funciona o desempate no tênis e os tipos de tie-break que existem.

O que é o tie-break no tênis?

O tie-break é uma disputa realizada quando o set termina empatado em 6 a 6. Nesse formato, os jogadores disputam pontos até que um deles alcance o número necessário para vencer o desempate, com pelo menos dois pontos de vantagem sobre o adversário.

O objetivo é evitar que sets se estendam indefinidamente, garantindo o andamento fluido da partida.

Tipos de tie-break no tênis

Tie-break tradicional (primeiro a 7 pontos)

Esse é o formato mais comum, usado em grande parte das competições, incluindo Grand Slams, com exceção do quinto set em algumas edições.

Regras:

O jogador que alcançar 7 pontos primeiro vence, desde que mantenha uma diferença de 2 pontos sobre o adversário (por exemplo, 7–5 ou 8–6).

Os jogadores alternam o saque a cada dois pontos.

Super tie-break (primeiro a 10 pontos)

Utilizado como forma de desempate em sets decisivos, principalmente em duplas e competições amadoras.

Regras:

O vencedor é o primeiro a atingir 10 pontos, com a mesma necessidade de diferença mínima de 2 pontos.

Esse formato reduz a duração das partidas sem comprometer a competitividade.

No-Ad tie-break

Mais comum em competições de nível juvenil e universitário, esse formato elimina a necessidade de uma vantagem de dois pontos.

Regras:

Quem atinge o número definido de pontos primeiro (7 ou 10, dependendo do torneio) vence, mesmo sem diferença de dois pontos.

Como o desempate influencia a estratégia?

O tie-break é um momento decisivo em uma partida de tênis, exigindo dos jogadores uma abordagem mais cautelosa e agressiva ao mesmo tempo:

Foco no saque: O saque é ainda mais importante, pois oferece uma vantagem crucial para quem executa com precisão. Controle emocional: O desempate exige concentração máxima, já que cada ponto é essencial. Análise tática: Jogadores tentam identificar e explorar as fraquezas do adversário em momentos de pressão.

Introdução dos tie-breaks no quinto set

Uma das mudanças mais importantes no tênis moderno foi a introdução do tie-break no quinto e decisivo set de partidas longas. Essa medida foi tomada para evitar partidas que se estendessem por horas ou dias, como ocorreu no famoso duelo entre John Isner e Nicolas Mahut em Wimbledon 2010.

Essa partida, que terminou com um inacreditável placar de 70–68 no quinto set, durou mais de 11 horas e foi realizada ao longo de três dias. Embora o jogo tenha entrado para a história, ele também evidenciou os desafios físicos e logísticos de partidas tão longas, levando torneios como Wimbledon e o Australian Open a adotarem tie-breaks no set final para definir campeões de forma mais ágil.

Atualmente, Grand Slams possuem diferentes regras para o desempate no quinto set, mas todos os principais torneios já implementaram algum formato de tie-break para o set decisivo.

