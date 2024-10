Bia Haddad garante retorno ao top-10 após derrotas de rivais

A brasileira Bia Haddad Maia nem precisou entrar em quadra nesta quinta-feira (10) para garantir o sonhado retorno ao top-10 do ranking mundial da WTA, a Associação das Tenistas Profissionais.

continua após a publicidade

Suas concorrentes, a russa Daria Kasatkina, 11ª, e a ucraniana Marta Kostyuk, 17ª, foram eliminadas nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China, durante a madrugada. Com isso, a brasileira carimbou o passaporte de retorno ao seleto grupo no ranking da próxima segunda-feira, 14 de outubro.

➡️ Nadal ganha homenagens de Federer, Cristiano Ronaldo, Vini Jr e mais atletas

Kasatkina perdeu para a polonesa Magda Linette, 45ª, por 6/2 e 6/3 após 1h12min, enquanto Kostyuk caiu por 6/1 e 6/4 para a americana Coco Gauff, quarta colocada e campeã de Pequim, na China, após 1h01min.

continua após a publicidade

Bia Haddad terá sua terceira semana da carreira entre as top-10 no ranking. Ela não alcançava tal feito desde o dia 19 de junho do ano passado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bia Haddad poderá ainda melhorar sua marca. Se vencer a polonesa Magdalena Frech nesta quinta, a partir das 9h30 (de Brasília), e fizer quartas de final em Wuhan, ultrapassará a americana Danielle Collins e ficará com a nona colocação, o que seria o melhor desempenho de sua carreira.