Bia Haddad conhece chave de Indian Wells; Nadal tem estreia dura

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 13:16 • Indian Wells (EUA)

A tenista Beatriz Haddad, número 13 do mundo, conheceu a chave no WTA 1000 de Indian Wells, nesta segunda-feira (4), evento sobre o piso duro com premiação de 9 milhões de doláres (aproximadamente R$ 44,5 milhões).

A paulistana ganhou bye na primeira rodada e, assim, estreia direto na segunda fase contra a vencedora de uma qualifier ou contra a chinesa Yafan Wang, 66ª colocada do ranking. As duas já se enfrentaram em uma ocasião em Acapulco, no México, em 2019.

Se avançar, Bia pode cruzar na terceira rodada contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a qual perdeu no começo do ano em Adelaide, na Austrália. A campeã de Wimbledon e sétima colocada, a tcheca Marketa Vondrousova, é potencial rival das oitavas assim como a ucraniana Marta Kostyuk, que vem do vice-campeonato em San Diego, na Califórnia.

A principal favorita é a polonesa Iga Swiatek, campeã de 2022, que enfrenta uma qualifier o u a americana Daniele Collins na estreia. Ela pode cruzar com sua algoz na terceira rodada do Australian Open, a tcheca Linda Noskova. Jelena Ostapenko, sua algoz conhecida, é potencial rival de quartas e a cazaque Elena Rybakina, quarta colocada e atual campeã, é potencial rival na semifinal.

PÁREO DURO PARA NADAL!

Tricampeão do Masters 1000 de Indian Wells, Rafael Nadal conheceu sua chave da competição. O espanhol enfrenta o canadense Milos Raonic, ex-top 3 e atual 224º colocado. Esse será o 11º encontro entre os dois. Nadal lidera por 8 a 2 contra um dos maiores sacadores do circuito. Se avançar, enfrentará o sétimo do mundo, o dinamarquês Holger Rune, que saiu de bye na primeira rodada.

Nadal jogará seu primeiro torneio oficial após a nova lesão no quadril sofrida no torneio de Brisbane, na Austrália, na primeira semana do ano. Ele ficou onze meses parado por uma cirurgia também no quadril e pode estar no seu último ano da carreira. A estreia do espanhol será na noite de quinta-feira (7).