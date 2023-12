Campeã Pan-Americana, a triatleta foi atropelada durante um treino no sábado (23), na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329) no sábado, no distrito de Santa Eudóxia. A triatleta passou por uma transferência da Santa Casa de São Carlos (SP) em uma UTI aérea para a capital do estado. O médico do esporte Paulo Puccinelli, que trabalha para o Comitê Olímpico do Brasil (COB), acompanha Luísa no HC, assim como os pais e irmão da triatleta.