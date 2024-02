A paulistana abrirá os trabalhos na quadra central diante da russa Daria Kasatkina, 14ª colocada e sétima cabeça de chave, a partir das 8h de Brasília. Será o terceiro jogo entre elas. A brasileira lidera por 2 a 0 com vitórias no ano passado no WTA 1000 de Doha, no Qatar, e no Elite Trophy, em Zhuhai, na China, evento pelo qual foi campeã em 2023. Bia Haddad tentará vaga em sua sexta final nível WTA na carreira. A partida terá transmissão da ESPN 2 e também do streaming do Star Plus.