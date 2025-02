Confirmado como novo piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli recusou título de "substituto" de Lewis Hamilton. O jovem piloto italiano de 18 anos será o novo piloto da escuderia alemã na atual temporada da Fórmula 1, ao assumir o lugar deixado por Lewis Hamilton, que agora defende a Ferrari. Em uma entrevista concedida à "Sky Sports", Antonelli expressou que não acredita que haja uma comparação com o heptacampeão na equipe.

continua após a publicidade

➡️ Ecclestone vê falta de motivação e diz que Hamilton ‘não vai durar’ na Ferrari

- Eu me sinto sendo só um novo piloto da Mercedes. Dizer que eu estou substituindo Lewis Hamilton não acho que é correto, porque ele é uma grande figura no esporte e fez muita coisa. Só sou o próximo piloto da Mercedes e realmente quero trilhar meu caminho, alcançar grandes resultados e ter sucesso - comentou Antonelli.

Apesar de sua juventude e de ter obtido sua carteira de motorista apenas em janeiro deste ano, Antonelli está ciente dos desafios que enfrentará em sua temporada de estreia. Ele antecipa um ano desafiador, em que conta visando trilhar seu próprio caminho no mundo do automobilismo.

continua após a publicidade

- Não vai ser fácil porque é meu primeiro ano na F1. No fim das contas, eu vou correr contra os 19 melhores pilotos do mundo. E é claro que o mundo do automobilismo, especialmente o da F1, pode ser muito brutal às vezes. Mas eu vou tentar manter o foco em mim, tentar trabalhar dia a dia, semana a semana tentando melhorar - completou.

Conhecido como o "novo Max Verstappen", devido à sua rápida ascensão nas categorias de base, Antonelli conquistou títulos na Fórmula Regional Europeia e na Fórmula Regional do Oriente Médio antes de progredir para a Fórmula 2 e, por fim, ser promovido à Fórmula 1. A inclusão do italiano na equipe Mercedes foi confirmada em agosto do ano passado, seguindo a mudança de Hamilton para a Ferrari. Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, afirmou que a decisão de contratar Antonelli foi tomada em menos de cinco minutos.

continua após a publicidade

O italiano já mostrou seu potencial ao liderar o primeiro treino livre no GP da Itália de 2024, antes de um acidente encerrar sua sessão prematuramente. A primeira corrida oficial de Kimi Antonelli será no GP da Austrália, em 16 de março de 2025, oferecendo-lhe a chance de começar sua jornada na Fórmula 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte