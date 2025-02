Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), não descarta a possibilidade de remover os rádios das transmissões da Fórmula 1. A entidade incluiu uma atualização no Código Esportivo Internacional antes do início da temporada de 2025, na qual os pilotos podem ser multados, suspensos e até perderem pontos no Mundial caso infrinjam pontos relacionados à conduta, em pacote que chamou a atenção pelo veto aos palavrões.

A discussão aconteceu nos corredores da Fórmula 1 desde 2024, principalmente depois que o tetracampeão Max Verstappen falou palavrões em uma coletiva oficial da FIA, no GP de Singapura. Como punição, o holandês foi condenado a prestar serviço comunitário na semana da premiação oficial da Federação, em Ruanda. Charles Leclerc, posteriormente, foi multado em € 10 mil (R$ 59 mil na cotação atual) por também utilizar um termo de "baixo calão" em uma coletiva no GP do México.

O órgão regulador do esporte, então, veio com um pacote ainda mais rígido, introduzindo mudanças no Código Esportivo Internacional para punir casos classificados como “má conduta”. Isso inclui incitação pública ao ódio e à violência, declarações que possam causar “dano moral” à FIA e seus dirigentes, além de discursos políticos, religiosos ou pessoais que descumpram o princípio de neutralidade da Federação. Essas orientações foram estabelecidas como formas concretas de punição, mas fica ao critério dos comissários aplicá-las ou não.

Max Verstappen na entrevista coletiva

Em entrevista coletiva em Madri, na Espanha, Ben Sulayem foi questionado sobre quais outras medidas está considerando para combater a linguagem imprópria nos rádios. Ao portal espanhol "SoyMotor", o dirigente comentou que ainda não tomou uma decisão, mas colocou em xeque a permanência dos rádios nas transmissões das atividades de pista.

- Continuaremos e vamos remover os rádios nas transmissões? Talvez. Adiaremos? Talvez. Há muitas coisas com as quais trabalharemos com os nossos promotores. Ainda somos os donos do campeonato - declarou o presidente.

A fala de Ben Sulayem acompanha uma série de declarações polêmicas dadas pelo dirigente no fim de semana, que foram de críticas a equipes e pilotos ao desprezo por políticas de diversidade. Assim, a temporada de 2025 da Fórmula 1 poderá com possíveis mudanças importantes, que afetam dentro e fora de pista

A Fórmula 1 já está em contagem regressiva para o fim das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.