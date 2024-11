Band supera Record com GP de São Paulo da Fórmula 1; veja números

A Band alcançou o melhor índice de audiência na temporada 2024 da F1 com o GP de São Paulo. A corrida deste domingo (3) marcou 5,9 pontos de média, muito na frente dos 3,7 pontos anotados pelo GP de Mônaco, até então melhor do ano na audiência.

Os bons números, no entanto, não serviram para colocar a Band na frente do SBT. A emissora paulista ficou em terceiro, com a Record registrando 3,6 pontos enquanto exibia o programa de variedades ‘Domingo Record’ e o começo do ‘Acerte ou Caia!‘.

O SBT ficou com 6,1, basicamente empatado com o GP de São Paulo. O canal transmitiu no horário o ‘Domingo Legal‘, tradicional programa de auditório. A Globo, enquanto isso, ficou com 9,6 pontos, com o filme ‘Projeto Gemini‘, na faixa ‘Temperatura Máxima‘ e, depois, o início do ‘Domingão com Huck‘.

A audiência do GP de São Paulo ajudou bastante a Band a subir a média das transmissões de corridas da temporada. Agora, a emissora paulista foi de 2,3 para 2,5 pontos de média.

Os números são do site Teleguiado e a medição de audiência é feita pela Kantar Ibope Media. Cada ponto nacional representa 253.273 domicílios ou 658.194 indivíduos, enquanto a medição na Grande São Paulo é de 1 ponto a cada 73.279 domicílios ou 191.477 indivíduos.

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 22 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas.

