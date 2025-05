Nas redes sociais, Kleber Bambam lançou um novo desafio: quer enfrentar o ator Duda Nagle e ainda pediu revanche contra Acelino “Popó” Freitas. Em vídeo publicado na segunda-feira (19), o campeão da primeira edição do BBB afirmou que Popó usou apenas metade da força contra o ator e que o combate entre os dois teve um clima de “teatro”.

— O Popó não bateu na cabeça, quando bateu você caiu quatro vezes, usando a força a 50% quando bateu na sua cabeça. Lembrando também você, batia só na barriga: “combinado, é teatro”. Meu amigão, vamos eu e você (Duda Nagle). O Popó te treina, vai eu e você (Duda Nagle), eu vou bater em você. Popó, depois eu quero você, está dado o recado. Eu quero a revanche com você (Popó), mas primeiro vou bater no seu aluno. Duda (Nagle), bora eu e você para ver se você aguenta comigo — provocou Kleber Bambam.

A publicação faz referência à luta entre Duda Nagle e Popó, que aconteceu no último sábado (17), no Fight Music Show 6. O ator, que comemorava 42 anos e fazia sua estreia no boxe, foi valente: resistiu até o fim, levantou-se de cinco knockdowns, mas acabou derrotado pelo ex-campeão mundial.

Rivalidade entre Popó e Bambam segue viva

Popó e Bambam no ringue do Fight Music Show 4 (Foto: Mariana Lima / Divulgação)

A rivalidade entre Popó e Bambam não é nova. Os dois se enfrentaram no ringue durante o FMS 4, em 2024. Na ocasião, o tetracampeão mundial nocauteou Bambam com apenas 36 segundos de luta. Desde então, os dois seguem trocando provocações públicas — e o influenciador digital ainda sonha com uma revanche.

