Atual tricampeã, Sabalenka é eliminada do WTA 1000 de Wuhan
Bielorussa venceu as últimas três edições dao torneio
Aryna Sabalenka não continuará seu reinado nas quadras do WTA 1000. Em partida disputada neste sábado (11), a bielorussa perdeu para Jessica Pegula, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/2). Com a derrota, a tenista perdeu a sequência de 20 vitórias consecutivas na competição.
Como foi o jogo?
O confronto entre as tenistas foi bastante disputado e contou com altas doses de perseverança de Jessica Pegula. A tenista de 31 anos saiu atrás na partida e perdeu o primeiro set para Sabalenka — que venceu a primeira parcial com autoridade.
Apesar do início ruim, a estadunidense reagiu imediatamente e começou o segundo set em alto nível, quando abriu 2/0. Com paciência, Pegula mostrou consistência e manteve o ritmo e venceu a parcial pra empatar o jogo.
O último set foi marcado pelo alto nível de tensão. Pegula chegou a ter dois match-points pra resolver o confronto, mas não conseguiu. Com quebras de saque para ambos os lados, Pegula foi quem conseguiu mostrar o melhor desempenho e venceu a partida no tie-break.
Pegula quebra tabu contra Sabalenka
A vitória de Jessica Pegula marca o fim de uma escrita negativa contra Aryna Sabalenka. A última vitória da estadunidense sobre a bielorussa, havia sido em 31 de outubro de 2023, pela fase de grupos do WTA Finals. No entanto, o retrospecto ainda é favorável à Sabalenka, que tem 8 triunfos, enquanto Pegula chegou a 3.
Jessica Pegula disputará a final do WTA 1000 de Wuhan contra Coco Gauff, neste domingo (12), em partida prevista para 07h30, no horário de Brasília. Esta será a primeira vez desde 2015 que uma americana será campeã da competição — a última havia sido Venus Williams.
