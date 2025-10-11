Atual tricampeã, Sabalenka é eliminada do WTA 1000 de Wuhan

Aryna Sabalenka não continuará seu reinado nas quadras do WTA 1000. Em partida disputada neste sábado (11), a bielorussa perdeu para Jessica Pegula, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/2). Com a derrota, a tenista perdeu a sequência de 20 vitórias consecutivas na competição.

Como foi o jogo?

O confronto entre as tenistas foi bastante disputado e contou com altas doses de perseverança de Jessica Pegula. A tenista de 31 anos saiu atrás na partida e perdeu o primeiro set para Sabalenka — que venceu a primeira parcial com autoridade.

Apesar do início ruim, a estadunidense reagiu imediatamente e começou o segundo set em alto nível, quando abriu 2/0. Com paciência, Pegula mostrou consistência e manteve o ritmo e venceu a parcial pra empatar o jogo.

Jessica Pegula venceu Sabalenka na semifinal do WTA 1000 de Wuhan, na China (Foto: Adek Berry/AFP)

O último set foi marcado pelo alto nível de tensão. Pegula chegou a ter dois match-points pra resolver o confronto, mas não conseguiu. Com quebras de saque para ambos os lados, Pegula foi quem conseguiu mostrar o melhor desempenho e venceu a partida no tie-break.

Pegula quebra tabu contra Sabalenka

A vitória de Jessica Pegula marca o fim de uma escrita negativa contra Aryna Sabalenka. A última vitória da estadunidense sobre a bielorussa, havia sido em 31 de outubro de 2023, pela fase de grupos do WTA Finals. No entanto, o retrospecto ainda é favorável à Sabalenka, que tem 8 triunfos, enquanto Pegula chegou a 3.

Jessica Pegula disputará a final do WTA 1000 de Wuhan contra Coco Gauff, neste domingo (12), em partida prevista para 07h30, no horário de Brasília. Esta será a primeira vez desde 2015 que uma americana será campeã da competição — a última havia sido Venus Williams.