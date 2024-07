Wyc Grousbeck é um dos proprietários do Boston Celtics (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/07/2024 - 12:06 • Rio de Janeiro

O Boston Celtics saiu de uma fila de 16 anos sem vencer a NBA. Além disso, o time renovou o contrato de Jayson Tatum, principal jogador do elenco. Apesar desse grande momento recente, o dono do time celta, Wyc Grousbeck, pretende vender a franquia. De acordo com o jornalista Chris Mannix, da Sports Illustrated, a decisão chocou Tatum.

- Espero que a fundação e a estrutura não mudem. O que construímos, o que temos, é uma coisa ótima. Não quero que as coisas mudem - comentou Tatum acerca de uma possível mudança.

A informação de que o Celtics foi posto à venda teve a confirmação de Adrian Wojnarowski e Tim Bontemps, da ESPN. A situação acontece menos de um mês após o título da NBA. Com isso, o futuro da franquia é totalmente indefinido. A depender do comprador, a equipe pode, inclusive, mudar de cidade e estado.

Uma das esperanças que Tatum e os fãs da franquia depositam é em Steve Pagliuca, que atualmente é coproprietário do Celtics. Em nota, ele afirmou as intenções de seguir como um dos donos do Celtics, o que aumentou as expectativas de que as mudanças não sejam tão grandes.

Jayson Tatum foi campeão da NBA com o Boston Celtics (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

Por fim, o processo de venda será feito de forma gradual. A ideia de Grousbeck é dar início até o ano que vem. Os investidores interessados vão passar por conversas com a atual administração até se definir o melhor modelo de negócio e o comprador. É esperado, inclusive, que Grousbeck complete seu mandato, que vai até 2028.

De acordo com dados da Revista Forbes, o Boston Celtics é avaliado em mais de R$ 25 bilhões. Dessa forma, a ideia é que os valores da venda não sejam muito diferentes dessas cifras.