Jayson Tatum renova com os Celtics e recebe o maior contrato da história da NBA

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Jayson Tatum acertou um novo acordo de cinco anos e US$ 315 milhões com o Boston Celtics, nesta segunda-feira (1). O ala vai receber o contrato máximo e com isso vai ser o atleta mais bem pago da história da NBA. A informação é de Chris Haynes, da TNT Sports e do Bleacher Report.

Tatum supera o contrato do companheiro de equipe Jaylen Brown, que também recebeu um contrato máximo da época, US$ 304 milhões. Os Celtics são a única franquia da liga com dois jogadores em vínculos “supermax” neste momento.

Atuais campeões da NBA, os Celtics já mostram que vão manter a espinha dorsal da equipe que voltou a levantar um título pela franquia depois de 15 anos de seca. O movimento estabelece cada vez mais uma possível dinastia do time de Boston no leste e talvez na liga, já que não perdeu nenhum jogador que derrotou os Mavericks na decisão.

Jayson Tatum foi peça fundamental na conquista do título do Boston Celtics. Draftado em 2017, o jogador teve média de 26,9 pontos na temporada, sendo 25 nos playoffs. No último jogo contra o Dallas Mavericks, que deu o troféu à equipe, anotou 31 pontos e deu 11 assistências.