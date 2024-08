Atletas militares medalhistas em Paris recebem condecoração do Exército

Beatriz Souza conquistou primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro

Os medalhistas olímpicos Beatriz Souza, Guilherme Schimidt e Natinha participaram de uma solenidade do Dia do Soldado nesta quinta-feira (22), em Brasília. No evento, eles foram condecorados com a Medalha Exército Brasileiro, honraria dada a militares que se destacaram internacionalmente.

➡️Ex-Chiquititas é uma das grandes esperanças do Brasil nas Paralimpíadas

Os judocas e a jogadora de vôlei fazem parte do Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR) do Exército. Além deles, os também medalhistas Caio Bonfim, prata na marcha atlética, Ana Patrícia e Duda, ouro no vôlei de praia, também são militares e fazem parte do programa.

— Foi uma honra não só representar o nosso país nas Olimpíadas, ganhar essa medalha pra gente, mas hoje tá sendo um dia muito glorioso, incrível. Me sinto muito honrada de receber essa homenagem do Exército — destacou Bia Souza, em declaração a imprensa no evento.

A judoca foi responsável pelo primeiro ouro olímpico do Brasil na edição dos Jogos Olímpicos de Paris. Por outro lado, Guilherme Schimidt conquistou a bronze no judô por equipes, junto com Bia Souza, já Natinha também ficou no terceiro lugar do vôlei feminino.

Dos 275 atletas brasileiros em Paris, 98 fazem parte do projeto militar, o que totaliza 35% da delegação. Atualmente, o PAAR conta com 570 atletas, sendo contemplados por 35 modalidades diferentes.