Ex-Chiquititas é uma das grandes esperanças do Brasil nas Paralimpíadas

Giovanna Boscolo com o ouro no GP de Dubai (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 18:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Giovanna Boscolo é uma das grandes esperanças do Brasil no arremesso de club e peso nas Paralimpíadas, que serão realizadas em Paris, a partir da próxima sexta-feira (28). Além de ser paratleta, a brasileira também foi atriz e modelo na infância, com participações em novelas como “Chiquititas”, “Conversa com gente grande” e a série “Julie e os Fantasmas”.

Quando criança, Giovanna competia na ginástica aeróbica, modalidade a qual foi campeã brasileira em 2014. No entanto, ela começou a apresentar lesões incomuns e ao realizar exames foi diagnosticada com Ataxia de Friedreich. Esta doença rara afeta, principalmente, o equilíbrio, coordenação e energia. Assim, a brasileira não consegue fazer exercícios de longa duração.

Giovanna Boscolo é paratleta de atletismo e estará em Paris 2024 (Foto: Divulgação)

Com o recente diagnóstico, Giovanna teve curiosidade sobre a genética e cursou biomedicina na faculdade. Assim, Boscolo conheceu o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e cursou um estágio em Ciências do Esporte. Giovanna analisava dados dos atletas para indicar possíveis mudanças de treino.

Dessa forma, Giovanna chegou ao atletismo. A CPB convidou a paratleta para experimentar a modalidade — o lançamento de club. Boscolo começou a competir na classe F32 (pessoas com lesões cerebrais).

A sua estreia foi no GP de Dubai em fevereiro de 2024. Giovanna conquistou o ouro e bateu o recorde das Américas ao atingir a distância de 26.25 m. Além disso, levou o bronze no lançamento de club no Mundial de Kobe 2024, no Japão.