O atleta de asa delta Paulo Rogério Gimenes, conhecido como Rogerinho, morreu enquanto treinava em Minas Gerais. O atleta de 51 anos atingiu um fio de alta tensão enquanto tentava pousar em uma fazenda. Rogerinho chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Adriano Nascimento, amigo de infância do atleta, relatou em entrevista ao "G1" que o amigo estava indo de Andaras para Atibaia de asa delta. No meio do caminho, Rogerinho começou a voar mais baixo e, sem conseguir voltar para a altitude, o atleta decidiu pousar em uma fazenda na cidade de Jacutinga, onde atingiu o cabo de alta tensão.

- Saudades né? Só saudades, boas lembranças. O Rogerinho era um cara muito alegre e extrovertido - disse o amigo.

Piloto de asa delta morreu no dia 18 de fevereiro após sofrer descarga elétrica (Foto: Reprodução/CBVL)

Socorristas levaram o atleta para um hospital em pouso alegre, mas Rogerinho não resistiu e morreu oito dias depois, no dia 18 de fevereiro. O atleta deixou duas filhas e um neto.

Confederação de Voo Livre lamentou a morte

A Confederação Brasileira de Voo Livre lamentou nas redes sociais a morte do atleta. Rogerinho se preparava para representar o Brasil no mundial da Espanha.

- Mais do que um piloto excepcional, Rogerinho era um ser humano incrível: sempre sorridente, de espírito pacífico e com um carinho enorme por todos ao seu redor. Sua partida deixa um vazio imenso entre amigos, familiares e na comunidade do voo livre, mas seu legado seguirá para sempre nos céus que tanto amava - afirma a nota da CBVL.

O atleta levou o Brasil ao pódio do Mundial de Asa Delta de 2023, na Macedônia, conquistando o 3° lugar na disputa por equipes.