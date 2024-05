Aston Martin mira em ex-chefe da Ferrari para atuar em gerenciamento do corpo técnico

Aston Martin não vive um bom ano em 2024 (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/05/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda em busca de se tornar uma equipe de ponta na Fórmula 1, a Aston Martin colocou Mattia Binotto na mira para ocupar o cargo de chefe-técnico, vago na equipe desde a saída de Andrew Green. O plano é que o ex-chefe da Ferrari atue em conjunto com o diretor-executivo da base em Silverstone, Martin Whitmarsh.

A informação é do site alemão Motorsport-Total de segunda-feira (27). Trata-se de um papel acima do desempenhado por Dan Fallows, diretor-técnico — a publicação explica que, no caso, Binotto seria o chefe do britânico, ainda o responsável pelo projeto do carro, enquanto o italiano atuaria no gerenciamento da estrutura técnica. Mike Karck, o chefe do time, também manteria a atual função.

O movimento de trazer Binotto já estava nos planos, assim como a tentativa frustrada de atrair Adrian Newey, célebre projetista que vai deixar a Red Bull no primeiro semestre de 2025. A Autosport informou semanas atrás que Lawrence Stroll procurou pessoalmente Newey e fez uma grande oferta para tê-lo, porém a expectativa é de que o designer assine com a Ferrari.

Binotto deixou a Ferrari ao final de 2022 e teve de cumprir a chamada licença de jardinagem, período comum na Fórmula 1 estabelecido para evitar que figuras importantes do estafe técnico e uma determinada equipe sejam imediatamente contratados por uma rival levando segredos de última hora. O funcionário desligado, no entanto, recebe salário durante o tempo de carência.

Essa fase terminou em dezembro de 2023, e desde então, especulações começaram a surgir ligando o nome do ex-Ferrari à Alpine, no lugar de Otmar Szafnauer. Audi também apareceu como opção, porém a única certeza foi a de que ele passaria a atuar na divisão de motores elétricos da TEXA, empresa industrial italiana. Binotto, aliás, destacou-se quando liderou a equipe responsável pela unidade de potência do time de Maranello.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.