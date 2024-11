Neste sábado (2), às 16h (de Brasília), a Liga Betclic Feminina, a principal competição do basquete feminino de Portugal, tem sequência com mais uma partida do Benfica. A equipe encarnada recebe o Galitos FFonseca, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa. O Lance! transmite ao vivo o duelo entre as equipes. Assista no vídeo acima!

Últimos jogos de cada equipe

O Benfica vem de uma vitória apertada por 72 a 70 sobre o Barreira (27 de outubro), mas havia perdido por 56 a 55 para o Sportiva Azoris (13 de outubro). O Galitos vem de uma derrota para o Esgueira Aveiro, por 61 a 57 (19 de outubro).

Classificação

Três equipes lideram a competição, com oito pontos casa: o Esgueira Aveiro (saldo 48), o Sportiva Azoris (saldo 34), ambos ainda invictos, e o Sanjoanense, que tem um jogo a mais e duas derrotas (vitória vale dois pontos, e derrota um). O Benfica é o quarto (sete pontos e saldo 95), e o Galitos está e oitavo (cinco pontos e saldo oito).