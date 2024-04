Arnold Brasil: Rayane Fogal confirma favoritismo e é campeã da categoria Wellness Pro

Rayane Fogal durante a prévia do Arnold Classic Brasil (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 20:17 • São Paulo (SP)

A atleta Rayane Fogal confirmou o favoritismo e venceu a categoria Wellness Pro do Arnold Classic Brasil, maior evento de fisiculturismo da América do Sul, neste sábado (6), em São Paulo.

Top 4 do Mr. Olympia e vice-campeã sul-americana, Rayane já era apontada nas prévias como a atleta a ser batida. As duas principais brasileiras da categoria na atualidade, Francielle Mattos e Isa Pereira, que fizeram dobradinha no Arnold Classic Ohio, não participaram do evento no Brasil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Logo mais, será realizada a final da categoria Open Bodybuilding Pro. No domingo (7), acontecem as prévias (12h) e finais (14h) das categorias Classic Physique Pro e Wheelchair Pro.

➡️ Premiação do Arnold Brasil 2024: veja valores pagos em cada categoria

O Arnold Classic Brasil está sendo realizado na Expo Center Norte. O evento reúne atividades de diferentes modalides esportivas, mas é protagonizado pelo fisiculturismo.