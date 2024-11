Jon Jones x Stipe Miočić: confira horário e onde assistir ao UFC 309

Jon Jones e Stipe Miočić se encaram no evento principal (Foto: Divulgação / UFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 22:00 • Nova Iorque (EUA)

Jon Jones e Stipe Miočić se enfrentam na madrugada de sábado (16) para domingo (17), na luta principal do UFC 309, no Madison Square Garden, Nova Iorque, nos Estados Unidos. O evento conta com Charles "do Bronxs" Oliveira, começa a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão do UFC Fight Pass (todo o card) pela internet.

➡️ Mike Tyson se prepara para luta com Jake Paul: ‘Assassino natural’

O americano Jon Jones defende o título da categoria peso-pesado (até 120,2 kg) contra o croata Stipe Miočić, a luta será o evento principal do UFC 309. Em março do ano passado, "Bones" derrotou o francês Ciryl Gane para conquistar o cinturão.

No card principal, quatro brasileiros entram em ação, dentre eles, Charles do Bronxs. O ex-campeão busca se recuperar da derrota sofrida para Arman Tsarukyan, em abril, e volta aos ringues para encarar novamente o americano Michael Chandler. Ambos se enfrentaram no UFC 262, em 2021, onde Oliveira conquistou o título dos pesos-leves.

Charles Oliveira em ação pelo UFC (Foto: Jordan Jones/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No card preliminar e nas iniciais mais dois lutadores do Brasil irão entrar no octógono em Nova Iorque.

Saiba de todos os detalhes do UFC 309:

FICHA TÉCNICA

UFC 309 — NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS

📆 Data: 16 de novembro de 2024

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Madison Square Garden, Nova Iorque, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir das 0h

Peso pesado (até 120,2 kg): Jon Jones (c) x Stipe Miočić - luta pelo cinturão

Peso leve (até 70,3 kg): Charles "Do Bronx" Oliveira x Michael Chandler

Peso médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Paul Craig

Peso mosca (56,7 kg): Viviane Araújo x Karine Silva

Peso leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x James Llontop

Card Preliminar — a partir das 22h

Peso galo (até 61 kg): Jonathan Martinez x Marcus McGhee

Peso médio (até 83,9 kg): Chris Weidman x Eryk Anders

Peso leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Damon Jackson

Peso leve (até 70,3 kg): David Onama x Roberto Romero

Preliminares Iniciais — a partir das 20h

Peso pesado (até 120,2 kg): Marcin Tybura x Jhonata Diniz

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Mickey Gall x Ramiz Brahimaj

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Bassil Hafez x Oban Elliott

Peso mosca (56,7 kg): Veronica Hardy x Eduarda Moura