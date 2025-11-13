Skatista Letícia Bufoni anuncia OnlyFans
Atleta integrará na plataforma para mostrar a rotina profissional
A skatista brasileira Leticia Bufoni firmou um acordo com o OnlyFans para integrar no time global de criadores de conteúdo da plataforma. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13) em São Paulo, onde a atleta de 31 anos revelou que compartilhará aspectos de sua vida profissional no novo canal digital.
A parceria representa uma expansão da presença digital de esportistas na plataforma digital, que mundialmente é conhecida pela disponibilização de conteúdos adultos. Contudo, Bufoni, que além do skate também compete na Porsche Cup, utilizará o espaço para mostrar a rotina como atleta.
- Vou compartilhar os bastidores da minha rotina no skate, viagens e tudo que faz parte da minha rotina - afirmou a atleta sobre o conteúdo que pretende disponibilizar.
Com trajetória consolidada no skate, a brasileira acumula conquistas importantes em competições como os X Games. A partir da nova parceria, os seguidores de Letícia Bufoni terão acesso a conteúdos exclusivos sobre a carreira esportiva dela através do OnlyFans.
Letícia Bufoni e outros atletas na plataforma
A brasileira não é a primeira atleta a ingressar no OnlyFans. Recentemente, outros atletas também criaram um canal na plataforma para divulgar a rotina profissional para os fãs.
Determinada iniciativa tem sido incentivada pela própria empresa, que busca se desvincilhar do esteriótipo da divulgação de conteúdos adultos. Outros exemplos de atletas, que detém contas na plataforma, são: O lutador Charles do Bronx, e os tenistas Arina Rodionova e Alexandre Müller.
