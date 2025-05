Confira chaveamento do NBB após primeiras eliminações

O Novo Basquete Brasil (NBB) já tem os primeiros confrontos das semifinais definidos. Com a eliminação de Vasco e São Paulo, os playoffs seguem ganhando forma. Se do lado A da chave as decisões para Minas e Bauru foram fáceis, do lado B, Flamengo, Corinthians, Franca e Pinheiros estendem o duelo até, pelo menos, o quarto jogo.

Todas as decisões do NBB são em melhor de cinco, ou seja, o time que vencer três partidas avança de fase. O jogo foi fácil para o Minas, que venceu os três primeiros jogos contra o Vasco, indo direto às semifinais. O Bauru também passou tranquilo e venceu o São Paulo nos três primeiros jogos. Os times definem o primeiro lado da chave.

Último jogo entre Minas e Vasco no NBB (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

Do outro lado da chave, Flamengo e Corinthians marcam um duro duelo. Em dois jogos, cada time tem uma vitória. O mesmo acontece entre Franca e Pinheiros. A decisão das semifinais do lado B foi adiada para o quarto jogo.

Chaveamento do NBB

LADO A

Minas derrotou o Vasco por 3 a 0 e enfrenta o Bauru — que derrotou o São Paulo por 3 a 0 — nas semifinais.

LADO B

O vencedor entre Flamengo e Corinthians enfrenta o vencedor entre Franca e Pinheiros.

ENTENDA O FORMATO

Das semifinais até a grande decisão, serão realizados, no mínimo, nove jogos e, no máximo, 15 partidas. São cinco duelos por etapa, o vencedor de três jogos segue em frente, o derrotado em três partidas é eliminado. Na temporada regular, o Minas foi o melhor classificado entre os times, sendo o cabeça de chave do lado A. O segundo colocado foi o Flamengo, que é líder do lado B do chaveamento.