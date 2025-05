Paolini domina Coco Gauff e faz história ao erguer título em Roma

Em casa, na Itália, Jasmine Paolini conquistou o título inédito no Masters 1000 de Roma na tarde deste sábado (17). No duelo da final da simples feminina, a melhor ficou com a italiana que superou a norte-americana Coco Gauff para ficar com o troféu do torneio. O jogo terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Já no masculino, a decisão entre Sinnez e Alcaraz está agendada para domingo (18).

Vindo de uma belíssima virada na semifinal graças a muita luta em quadra e o apoio da torcida,

Paolini precisou de 1h30 para fechar a decisão. A italiana venceu 59% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 52% de Gauff, que vinha de uma batalha de 3h32, contra a chinesa Qinwen Zheng. Coco disparou o único ace da partida, mas acabou cometendo as sete duplas-faltas.

Como foi a final do ATP de Roma?

O jogo começou favorável fora de quadra para a italiana, empurrada pela torcida e com apoio de nomes ilustres da Itália, que incluiu o presidente do país, Sergio Mattarella. Assim, Paolini entrou em quadra decidida a pressionar o saque colocado da norte-americana, que precisou tentar achar alternativas para evitar longas trocas de bola.

As tenistas tocaram quebras nos três primeiros games com vantagem para a italiana. Ela abriu 3/1, sustentou bem o jogo de linha de base e administrou a vantagem, ao pressionar sempre que possível o saque de Gauff.

A norte-americana manteve-se calma e seguiu buscando empurrar a italiana da linha de base para definir em bolas curtas. Apesar disso, a tática não deu certo, e Paolini abriu a segunda etapa com 3/0, correndo bem em quadra e definindo quebras nos primeiro e terceiro game.

Gauff, no entanto, não se deixou abalar, passou a devolver buscando as paralelas e devolveu uma das quebras no quarto game. A atuação da adversária continuou sem intimidar a italiana, que voltou a romper o saque da americana novamente e abriu 5/1, assim, encerrou o duelo com um game forte final.

Título histórico em casa

A participação de Paolini já havia entrado para a história do ATP de Roma, ao ser a primeira italiana desde Sara Errani em 2014 disputar a final do simples. A tenista, então, superou facilmente a norte-americana Coco Gauff em 2 sets a 0.

Jasmine conquistou o título inédito em sua carreira, além de se tornar a primeira representante da Itália a ser campeã em casa em 40 anos. Na ocasião, o país acompanhou a campanha vitoriosa de Raffaella Reggi na edição de 1985.

O título de Roma é o segundo título em nível WTA 1000 da careira da italiana, que também foi campeã no WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos) em 2024. Este é o terceiro título de simples da carreira de Paolini, que ainda disputa o título de duplas em Roma neste domingo ao lado da compatriota Sara Erani.

Jasmine Paolini terá ascensão no ranking e volta ao seu melhor ranking da carreira, o posto de 4ª da WTA.

