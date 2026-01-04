Após 2025 de superação, Ana Sátila 'garante' medalha em LA28

Conteúdo Especial

"A atleta da escala 365 x 0". Muitas vezes, em tom de brincadeira, Ana Sátila foi definida assim por aqueles que acompanharam as Olimpíadas de Paris 2024. Na canoagem, a atleta entrou em ação diversas vezes, mas acabou sem medalha. No ano pós-olímpico, Ana seguiu no mesmo foco, apesar de ter enfrentado alguns obstáculos que poderiam a desanimar. Em Los Angeles 2028, a canoísta 'tem certeza' de que seu esforço será recompensado com a subida ao pódio.

Em entrevista ao Lance!, após ter sido eleita a atleta do ano na canoagem no Prêmio Brasil Olímpico, Ana relembrou sua saída conturbada do Botafogo e os problemas que enfrentou neste ano. Mesmo assim, demonstrando positividade, afirmou que tudo ficou para trás e, agora, o foco é total na preparação para LA 28.

— Tenho certeza que tudo que passei esse ano serviu de experiência, e eu aprendi muito. Sinto que estou cada vez mais próxima da medalha olímpica e, em Los Angeles, ela vem.

Aos 29 anos, Ana vai para o seu quinto ciclo olímpico. Nas última Olimpíadas, em Paris, o melhor resultado da atleta foi um quarto lugar no caiaque individual (K1). Ela fez história ao terminar na melhor colocação de uma mulher na história do Brasil na modalidade.

Ana Sátila, vencedora na categoria melhor da modalidade Canoagem no Prêmio Brasil Olímpico 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Ana Sátila busca dar a volta por cima

Mesmo com o problema de pedras na vesícula que afastou Ana de três etapas da Copa do Mundo em 2025, a atleta demonstrou garra e foi capaz de subir ao pódio na temporada. Ainda sentindo dores, conquistou a medalha de prata na edição da Alemanha, em setembro, e faturou duas medalhas de bronze no Mundial, no início de outubro.

Após essas disputas, Ana optou, em conjunto com a equipe médica da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por realizar a cirurgia para retirada das pedras.

Ainda durante o processo de recuperação da cirurgia, a canoísta anunciou o encerramento do vínculo com o Botafogo, time que representou por dois anos. Segundo ela, o motivo foi uma "negligência do clube com os esportes olímpicos". A saída foi conturbada e gerou atritos entre a atleta e a instituição.

Ana Sátila com a camisa do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Passadas todas as adversidades, Ana Sátila busca, em 2026, continuar no foco que sempre apresentou. Com uma boa preparação, a atleta espera fechar o ciclo olímpico da melhor forma possível: no pódio das Olimpíadas de Los Angeles 2028.