A Seleção não sentiu o baque e melhorou sua atuação no segundo tempo, diminuindo a diferença para apenas três pontos: 42 a 39. O terceiro quarto, a equipe verde-amarela reagiu e conseguiu infiltrar o garrafão adversário, principalmente com Damiris, assumindo a liderança do placar. Já no final, as brasileiras cravaram o triunfo por uma vantagem de 11 pontos.