O piloto da RBR venceu mais uma corrida após 52 voltas, com apenas uma ameaça da equipe da casa no início, acumulando oito vitórias em 10 etapas. Com o triunfo deste domingo, o holandês disparou ainda mais na liderança do Mundial de Pilotos, com 229 pontos. A Fórmula 1 terá uma semana de descanso e só volta no final do mês com o GP da Hungria.