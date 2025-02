A primeira bandeira vermelha da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein foi acionada durante a sessão da tarde desta quarta-feira (26). A interrupção, no entanto, não foi causada por incidentes ou quebra dos carros, mas sim pela falta de luz em Sakhir, que deixou a pista, os boxes e o paddock no escuro. Após quase uma hora de paralisação, a direção de provas informou que os carros poderiam voltar à pista às 19h10 no horário local (12h10 de Brasília, GMT-3).

Faltava pouco menos de duas horas, para o cronômetro zerar, quando a direção de provas acionou a primeira bandeira vermelha da pré-temporada da F1 2025. Em um primeiro momento, a paralisação causou certa confusão, uma vez que não havia nenhum carro parado na pista. Porém, momentos mais tarde, imagens recuperadas mostraram que faltou luz nos boxes das equipes e nos refletores que iluminam a pista.

No momento da interrupção, Charles Leclerc liderava a tabela de tempos com 1min30s878. O monegasco era seguido por George Russell (1min31s082) e Lando Norris (1min31s251). O brasileiro Gabriel Bortoleto, que está na temporada de estreia na F1 e sequer havia marcado uma volta rápida, era o último colocado com apenas 17 giros completados.

Durante a bandeira vermelha, era possível perceber que a luz estava voltando em alguns pontos da pista. A Federação Internacional de Automobilsimo (FIA), inclusive, disse que “a energia, os sistemas eletrônicos e as luzes ao redor do circuito estão lentamente voltando ao normal, esperamos realizar a sessão em breve.”

Assim, após um longo período de espera, o primeiro dia de atividades da pré-temporada da Fórmula 1 foi retomado. Para compensar o tempo perdido, a sessão vespertina foi alongada em uma hora.

Garagem da Ferrari no escuro durante a pré-temporada no Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Quando retorna a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.